Tráfego de passageiros cai na América Latina, por conflitos regionais, diz Iata

O tráfego de passageiros no mundo teve alta de 3,4% em outubro quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). Em setembro, o crescimento havia sido de 3,9% e a leve diminuição foi causada pelo menor número de voos em mercados domésticos. Em outubro, a capacidade (medida em assentos por quilômetros, o chamado ASK) aumentou em 2,2% e a taxa de ocupação chegou a 82%, um recorde para o mês.

"O crescimento de tráfego continua a ser retraído quando comparado aos níveis de crescimento de longo prazo históricos, refletindo a atividade econômica moderada em alguns mercados-chave e o nível de confiança fraco nos negócios", afirmou o diretor geral e presidente executivo da Iata, Alexandre Juniac. "No entanto, o fato de o tráfego estar em crescimento é positivo e a indústria continua a fazer um trabalho excelente de maximizar a eficiência de seus ativos, como mostra a taxa de ocupação."

A demanda internacional de passageiros cresceu 3,2% em outubro, comparado ao mesmo mês do ano anterior. Com exceção da América Latina, todas as regiões registraram crescimento, lideradas pelas companhias aéreas do Oriente Médio. A capacidade aumentou 1,6% e a taxa de ocupação 1,3 ponto porcentual, para 81%.

As companhias aéreas latino-americanas tiveram queda na demanda de 0,6% em outubro, na mesma base de comparação. Foi o desempenho mais fraco em nove anos. Em setembro, a alta havia sido de 0,9%.

A deterioração das condições econômicas e o aumento dos conflitos sociais e políticos em alguns dos principais países da área contribuíram para o desempenho.

A capacidade caiu 2,3% e a taxa de ocupação cresceu, porém, em 1,4 ponto porcentual, para 81,4%.