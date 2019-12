Bento Gonçalves tem segurança reforçada para Cúpula do Mercosul

Bento Gonçalves parou na manhã desta quinta-feira (5) para receber a comitiva presidencial que está desembarcando na cidade. A segurança foi reforçada com tropas do Exército espalhadas por toda a cidade, inclusive com tanque na entrada do município.

A Polícia Federal também reforçou segurança, com helicóptero reforçando a cidade. O presidente Jair Bolsonaro já está em Bento Gonçalves e logo mais ele abre os eventos do último dia da Cúpula do Vale dos Vinhedos , cujos principais encontros ocorrem no Spa do Vinho.