Novo aeroporto regional da Serra Gaúcha tem previsão de 3,5 anos para entrega

O secretário nacional de aviação civil do Ministério da Infraestrutura, Ronei Glanzmann, afirma ter assinado nesta quarta-feira (4), em Brasília, o termo de compromisso para dar início às obras do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. A estimativa é de 3,5 anos para entrega do aeroporto.