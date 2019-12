Petróleo fecha em forte alta com comércio e expectativa por reunião da Opep

O petróleo fechou em forte alta nesta quarta-feira (4) com otimismo sobre as relações entre Estados Unidos e China e expectativa pela reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) na quinta-feira (5), que continua com aliados do cartel na sexta-feira (6).

Investidores ainda acompanharam a divulgação do relatório semanal de estoques em solo americano do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês).

O petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 4,15%, a US$ 58,43 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), no maior nível desde 21 de novembro. O Brent para fevereiro subiu 3,58%, a US$ 63,00 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Informações apuradas com fontes da Bloomberg indicam que EUA e China estão perto de um acordo sobre qual volume de tarifas seria retirado na "fase 1" de um pacto bilateral. A notícia animou investidores, com a percepção de que há avanço nas negociações.

Há ainda grande expectativa pela reunião da Opep que começa na quinta. O cartel também receberá aliados na sexta-feira. O grupo vai discutir a continuidade do atual acordo de corte na produção, de 1,2 milhão de barris por dia (bpd) em relação aos níveis de outubro de 2018, que é válido até março. A expectativa entre analistas é de que seja estendido até junho.

Nesta quarta, contudo, o ministro do Petróleo do Iraque, Thamir Ghadhban, afirmou que a Opep+ discute estender por 12 meses, e não apenas seis, o acordo de corte na produção de petróleo. Já fontes da Dow Jones Newswires indicam que a Arábia Saudita avalia cortar mais a produção, desde que os outros membros e aliados do cartel cumpram suas cotas de redução no volume produzido.

Agentes ainda acompanharam o relatório semanal do DoE, que mostrou queda de 4,856 milhões de barris, para 447,096 milhões de barris, na semana encerrada em 30 de novembro. A previsão era de recuo de 1,5 milhão de barris.

*Com informações da Dow Jones Newswires