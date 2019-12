Divisão na base de apoio do governo pode dificultar reformas

Escolhido economista do ano de 2019 pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-RS), Alexandre Englert Barbosa apresentou suas perspectivas para 2020 em reunião-almoço da Federasul nesta quarta-feira (4). Tesoureiro executivo do Banco Cooperativo Sicredi, Barbosa se diz otimista quanto ao percentual de crescimento do PIB brasileiro para o próximo ano (acima de 2%), mas admite que entre os próprios economistas tem sido uma constante a revisão das projeções para baixo.

No início deste ano, por exemplo, o país tinha uma perspectiva de crescimento próxima de 2,5%, o que foi sendo revisado ao longo do ano e deve encerrar 2019 em próximo de 1%. Ainda que espere ver andando as reformas administrativas e tributárias, o economista antecipa que algumas dificuldades extras podem estar no caminho.

“Antes, a Previdência era a prioridade comum. Agora, se pulverizou entre a administrativa e tributária. E também o governo pode enfrentar mais dificuldades em formar uma base de apoio no Congresso com o partido rachado”, alerta Barbosa.

No cenário mundial, são duas as preocupações principais. A continuidade da guerra comercial entre Estados Unidos e China, com consequente desaceleração no comércio mundial, é uma perspectiva real. Isso porque em uma ano de eleições norte-americanas a manutenção do conflito poderia ser vantajosa para o atual presidente, avalia Barbosa,

“Também preocupa a situação da Argentina, um grande parceiro comercial do Brasil e compra muito da indústria nacional”, alerta o economista.

Ao contrário das projeções para o Brasil, que têm sido superestimadas e depois não se concretizam, o banco Sicredi, tem acumulado ganhos e até “subestimado” alguns índices de expansão. O crescimento da carteira de crédito do banco, por exemplo, teve expansão próxima de 30% neste ano.

“Os resultados distribuídos entre os associados, quem em 2018 foi de R$ 2,7 bilhões, será com certeza maior neste ano. Ainda não consigo precisar o percentual, mas será alta de dois dígitos (ou seja, acima de 10%)”, comemora Barbosa.

Para 2020, a meta do Sicredi é abrir cerca de 200 novas agências em todo o Brasil. O número expressivo, que vai na contramão do fechamento de pontos de atendimento das grandes instituições financeiras privadas, se deve ao ingresso em Estados onde o Banco Sicredi ainda não estava presente ou tinha pouca representatividade, como Minas Gerais e interior de São Paulo.

JC entre os homenageados do ano na Federasul

Ta na Mesa da Federasul - premiados

LUIZA PRADO/JC

A penúltima reunião-almoço de 2019 da Federasul foi palco para homenagear as principais empresas que apoiaram os eventos e ações da entidade ao longo do ano. Um dos destaque foi a participação do Jornal do Comércio nas atividades da entidade. No cerimônia de agradecimento às 43 empresas parceiras da Federasul representou o JC o diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero, que recebeu a placa de agradecimento das mãos da presidente da federação, Simone Leite.