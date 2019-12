Porto Alegre quer criar um fundo de inovação e tecnologia

No rol de ações para criar um ambiente para impulsionar novos negócios, Porto Alegre poderá ter um fundo de inovação e tecnologia. A prefeitura enviou à Câmara Municipal projeto de lei que cria o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia de Porto Alegre (FIT/POA). A iniciativa chegou ao Legislativo na semana passada com pedido de tramitação de urgência.

O PL 20/2019 ainda não começou a ser avaliação nas comissões. O prefeito Nelson Marchezan Júnior apresentou a proposta nesta quarta-feira (4).

O modelo previsto no PL segue outros exemplos que já estão em operação lançados por instituições como bancos de fomento. O foco é ofertar recursos para investimento em startups, da criação ao desenvolvimento de negócios que trazem tecnologias inovadoras.

O fundo também servirá para atrair empresas inovadoras nacionais e internacionais e para bancar testes de novas soluções e plataformas de tecnologia que podem impactar e gerar mudanças e qualidade de vida a moradores e visitantes de Porto Alegre.

Os recursos para garantir aportes nas iniciativas virão de transferências da União e Estado, convênios e acordos com entidades públicas e privadas, rendimentos de aplicações financeiras e alienação de participação acionária do município e financiamentos ou repasses de linhas de crédito para investir em tecnologia.

O fundo poderá investir diretamente nos negócios ou compor fundos setoriais. O PL estabelece limites mínimos de aportes por empresa. A iniciativa compõe as ações que vem sendo discutidas e implementadas por meio do movimento do Pacto Alegre. Nessa terça-feira (2), os projetos participantes apresentaram seus resultados , marcando o fim do primeiro ciclo da iniciativa.