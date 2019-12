Bolsas asiáticas caem após Trump sugerir não ter pressa para acordo com China

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira (4), após Donald Trump sugerir não ter pressa de fechar um acordo comercial preliminar com a China.

Na terça (3), Trump declarou não haver um prazo para que Washington e Pequim cheguem a um entendimento e disse que, "de certa forma", preferiria esperar até o fim da eleição presidencial dos EUA, em novembro de 2020, para selar um pacto comercial. Trump fez os comentários durante coletiva de imprensa em Londres, antes de participar da reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Tensões comerciais já haviam ganhado força no começo da semana, quando Trump anunciou a restauração imediata de tarifas dos EUA a importações de aço e de alumínio do Brasil e da Argentina, com a justificativa de que ambos os países teriam promovido "maciça desvalorização" de suas moedas.

Nesta quarta, o índice acionário japonês Nikkei caiu 1,05% em Tóquio, a 23.135,23 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,73% em Seul, capital da Coreia do Sul, a 2.068,89 pontos. O Hang Seng teve queda de 1,25% em Hong Kong, a 26.062,56 pontos, e o Taiex perdeu 0,18% em Taiwan, a 11.510,47 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto se desvalorizou 0,23%, a 2.878,12 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto contrariou o viés negativo na Ásia e subiu 0,23%, a 1.608,52 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana foi também influenciada por preocupações com o diálogo sino-americano, e o índice S&P/ASX 200 caiu 1,58% em Sydney, a 6.606,50 pontos.