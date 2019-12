Economista Nogueira Batista faz palestra e lança livro na Ufrgs

Quem quiser ter uma visão sobre economia, relações internacionais brasileiras e o Brasil no cenário global tem a chance de repassar tudo isso em palestra do economista com passagem pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco do Brics Paulo Nogueira Batista Junior, nesta quarta-feira (4) em Porto Alegre. E o melhor é que o acesso é aberto à comunidade.

Nogueira Batista é convidado da Ufrgs e vai apresentar, a partir das 18h30min, no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas (FCE) - avenida João Pessoa, 52, seu livro O Brasil não cabe no quintal de ninguém: bastidores da vida de um economista brasileiro no FMI e nos Brics. O evento é do Programa de Pós-graduação em Economia (PPGE).

O economista relata, em seu livro, os bastidores da passagem pelas duas instituições internacionais. Em meio a indefinições sobre o funcionamento do banco dos Brics, Nogueira deve passar uma visão sobre o papel destas instituições. Nos mais de dez anos que passou no exterior, Nogueira Batista participou de estudos e debate sobre a reforma da arquitetura financeira internacional, após a crise de 2008.