Estado suspende uso do 2,4-D temporariamente

A Secretaria de Agricultura deve publicar, no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira, uma instrução normativa suspendendo o uso do defensivo 2,4-D no Rio Grande do Sul. A decisão valerá até 31 de dezembro ou enquanto durar a greve dos fiscais agropecuárias. A medida já havia sido recomendada pelo Ministério Público do Estado (MP-RS) e foi aceita ontem, após encontro do secretário Covatti Filho com um grupo de trabalho envolvendo diferentes entidades que representam ou atuam junto a produtores rurais. No total, 103 propriedades já foram afetadas pela deriva de 2,4-D neste ano.

O 2,4-D é utilizado nas lavouras de soja, antes do plantio e no combate à buva, por exemplo, e causou prejuízos de milhões de reais no ano passado no Estado, especialmente na fruticultura, em oliveiras e parreirais. Mesmo com novas normas de aplicação vigentes no Rio Grande do Sul para mais de 20 municípios, o problema seguiu ocorrendo neste ano. A medida não deverá ter impactos significativos nas lavouras gaúchas de verão, avalia o superintendente do Senar-RS, vinculado à Farsul, Eduardo Condorelli. Isso porque o 2,4-D é aplicado antes do plantio, na preparação da terra, o que já ocorreu na maior parte do Estado.

"Se ainda existe algum produtor que está preparando a terra, é um número ínfimo. E aplicar agora, quando já estão germinando as lavouras e frutificando pomares, seria realmente temerário. Então, neste momento, a suspensão é recomendada", diz Condorelli.

Análises feitas pelo governo confirmaram novos prejuízo em produções de frutas como uvas, azeitonas e maçãs no Estado, especialmente nas regiões da Campanha, da Fronteira-Oeste, Central e dos Campos de Cima da Serra. Na semana passada, testes já haviam indicado a presença do agrotóxico em 100% das 76 amostras coletadas em 52 propriedades rurais que denunciaram suspeitas de contaminação em suas propriedades, mesmo que o químico não tenha sido utilizado no local. No encontro desta terça-feira, a Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários (Disa) apresentou os resultados dos novos laudos emitidos pelo Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas (Larp).

No total, incluindo os dados divulgados anteriormente, foram analisadas, em todo o Rio Grande do Sul, 143 amostras, com resultado positivo para 2,4-D em 132 delas (92,3%). Todas as amostras foram coletadas após denúncias feitas por produtores rurais em canais de denúncia criados pela Seadr para atender, exclusivamente, a casos de suspeita de ocorrência de derivas do 2,4-D e outros agrotóxicos hormonais em culturas sensíveis, como macieira, videira, oliveira, nogueira-pecã, erva-mate, tomate e hortaliças.

Problemas já constatados

Municípios com laudo positivo para 2,4-D: Bagé, Bom Jesus, Cacequi, Cachoeira do Sul, Candiota, Caseiros, Dilermando de Aguiar, Dom Pedrito, Entre Ijuís, Hulha Negra, Itaqui, Ibiaçá, Jaguari, Jari, Lavras do Sul, Maçambará, Mata, Minas do Leão, Nova Esperança do Sul, Paulo Bento, Pirapó, Pinhal da Serra, Pinheiro Machado, Piratini, Protásio Alves, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Borja, São João do Polêsine, São Sepé, Sarandi, Silveira Martins, Sobradinho, Toropi, Vacaria, Viadutos

Municípios com maior número de laudos positivos: Jaguari (27), Dom Pedrito (7), Santiago (6), Santana do Livramento (5), São Sepé (4), São Borja (4) e Bagé (4)