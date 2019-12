Taxação do aço é uma retaliação ao Brasil, avalia Instituto

O Instituto Aço Brasil recebeu com perplexidade a decisão anunciada nesta segunda-feira (2) pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de restaurar as tarifas de importação de aço e alumínio provenientes do Brasil e da Argentina. Em sua conta no Twitter, Trump alegou que os Brasil e Argentina têm liderado uma desvalorização maciça de suas moedas, e que isso não é bom para os agricultores norte-americanos.

Por meio de nota, o Instituto Aço Brasil reforçou que o câmbio no País é livre, não havendo por parte do governo qualquer iniciativa no sentido de desvalorizar artificialmente o real e a decisão de taxar o aço brasileiro como forma de “compensar” o agricultor americano é uma retaliação ao Brasil, que não condiz com as relações de parceria entre os dois países. “Tal decisão acaba por prejudicar a própria indústria produtora de aço americana, que necessita dos semiacabados exportados pelo Brasil para poder operar as suas usinas”, destaca o texto da entidade.