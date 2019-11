fechamento

Loterias

O concurso 5.133 da Quina sorteou as dezenas 17, 35, 52, 54 e 62. O concurso 2.017 da Dupla Sena sorteou os números 05, 18, 41, 43, 44 e 46 (primeiro sorteio) e 01, 18, 26, 33, 43 e 49 (segundo sorteio).

Exportações

A Secretaria de Comércio Exterior informou, por meio de nota, que os dados de exportação referentes às primeiras quatro semanas de novembro "sofreram alteração significativa". Com isso, as exportações do acumulado até a quarta semana do mês somaram US$ 13,498 bilhões. O dado divulgado originalmente era de US$ 9,681 bilhões.

Cheque especial

A Federação Brasileira de Bancos afirma ver com preocupação a decisão do Banco Central de tabelar o juro do cheque especial. Para a instituição, "medidas para eliminar custos e burocracia, e estimular a concorrência são sempre mais adequadas aos interesses do mercado e dos consumidores".

Confiança

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 1,7 ponto, alcançando 96,3 pontos em novembro na comparação com outubro (94,6 pontos), informou, nessa quinta-feira, a Fundação Getulio Vargas. Conforme a entidade, trata-se do maior nível desde maio de 2018, quando havia marcado 97,2 pontos.

Banco Central

O Banco Central informou que colocou em consulta pública, até 31 de janeiro de 2020, propostas normativas para implementação no País do Sistema Financeiro Aberto (Open Banking) e do Ambiente Controlado de Testes para Inovações Financeiras e de Pagamento (Sandbox Regulatório), bem como para disciplinar a atividade de escrituração de duplicata escritural.

IGP-M

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) subiu 0,30% em novembro, constatou a Fundação Getulio Vargas. A taxa representa desaceleração frente a outubro, quando o indicador oscilou 0,68%. Com o resultado, o IPG-M acumula variação de 5,11% em 2019.

Petróleo

A Petrobras assinou, nessa quinta-feira, com a PetroRio Jaguar Petróleo, subsidiária da PetroRio, contrato para a venda de 30% da concessão de Frade, localizada na Bacia de Campos, litoral Norte do estado do Rio de Janeiro, por US$ 100 milhões. O campo de Frade está situado a cerca de 118 quilômetros da costa Norte do estado do Rio de Janeiro.