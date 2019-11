Governo erra em quase US$ 4 bi valor exportado no acumulado de novembro

O Ministério da Economia fez uma alteração significativa nos dados de exportação das primeiras quatro semanas de novembro. O valor acumulado no mês, que era de US$ 9,681 bilhões, foi corrigido para US$ 13, 498 bilhões. Com a revisão, o saldo do período trocou o sinal: a balança comercial saiu de um déficit de US$ 1,1 bilhão no período para um superávit de US$2,717 bilhões.

Em nota, o órgão esclareceu que essa diferença de US$ 3,817 bilhões se deveu a "inconsistências" detectadas na transmissão e na recepção das informações para processamento das estatísticas de comércio exterior. Os técnicos admitiram que esse problema pode também ter afetado o resultado de outubro.

"Embora a atualização dos dados seja um procedimento normal, a magnitude da alteração das informações divulgadas em novembro foi ocasionada por um evento não usual", diz um trecho do comunicado que, no entanto, não traz detalhes sobre a causa do aumento do total exportado.

"As equipes responsáveis estão mobilizadas para apurar se as inconsistências identificadas também impactaram os dados divulgados para o mês de outubro. Caso seja constatada alguma anomalia, novos reprocessamentos serão realizados nos próximos dias", conclui a nota.