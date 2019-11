Banca do Holandês comemora 100 anos de existência no Mercado Público

Ponto tradicional do Mercado Público de Porto Alegre, a Banca do Holandês completa 100 anos nesta quarta-feira (27). A data foi celebrada no fim da tarde com bolo para os clientes e degustação dos produtos comercializados no estabelecimento.

A história da banca remonta ao ano de 1907, quando o holandês Dirk Van Den Brul, junto de seus pais e irmãos, saiu de seu país natal por conta de uma grave crise econômica que assolava a Europa do começo do século XX. Foi em 1919 que Van Den Brul fundou a banca, que manteria suas atividades em pleno funcionamento mesmo depois de diversos incidentes que ocorreram no Mercado Público: quatro incêndios, uma enchente e uma grande reforma.

Em seus primeiros tempos, a banca era de madeira, e suas janelas se abriam para o atendimento ao público. Ao longo dos anos, a estrutura do pequeno comércio foi modernizada: hoje a banca ocupa um espaço de 34m² e conta com o trabalho de 26 funcionários.

Desde 1975, a Banca do Holandês é administrada pela família de Sérgio Lourenço e tem um movimento que se aproxima de mil pessoas por dia, segundo o administrador. A delicatessen é especializada na venda de iguarias como bacalhau, queijos, fiambres nobres e azeites.