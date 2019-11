Após bater R$ 4,26, dólar desacelera com leilão do Banco Central

O dólar desacelerou a alta para o patamar de R$ 4,24 na manhã desta terça-feira (26) após o Banco Central anunciar leilão de venda de dólar à vista na esteira do salto do dólar às máximas até R$ 4,2694 (+1,30%) no mercado à vista e R$ 4,270 (+0,98) no contrato futuro de dezembro. A ação do Banco Central põe um limite à alta e vem após o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que "é bom se acostumar com o câmbio mais alto e juro mais baixo por um bom tempo", em entrevista em Washington na noite da segunda-feira (25).

Às 11h17min, o dólar à vista estava em alta de 0,71%, a R$ 4,2444.

O dólar futuro de dezembro subia 0,40%, a R$ 4,2455.

No leilão de venda à vista, já realizado, o BC vendeu dólares com taxa de corte de R$ 4,2320, abaixo do preço à vista e não informou o volume total de moeda negociado na operação.