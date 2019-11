Intenção de consumo das famílias gaúchas fica estável em novembro, mostra Fecomércio

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O índice que mede a intenção de consumo das famílias gaúchas ficou estável em novembro, aos 89,8 pontos. O dado divulgado pela Fecomércio-RS nesta terça-feira (26) teve leve alta de 0,2% frente a outubro e de 9,1% em relação ao mesmo período de 2018.

Desde fevereiro, o indicador permanece em torno dos 90 pontos, alcançando o teto de 92,0 pontos em abril. De acordo com a entidade, o resultado indica que as famílias estão cautelosas na hora de consumir.

Quanto à perspectiva de consumo, o indicador registrou 98,8 pontos, variação de 0,6% frente a outubro e de 4,9% na comparação com novembro de 2018. Em nota, o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, avalia que "embora o saque antecipado do FGTS tenha representado um fôlego, uma retomada mais persistente na perspectiva de compras requer maior nível de confiança e segurança com a economia".

Já o índice que mede a segurança com relação à situação ao emprego variou 1,4% frente ao mês anterior e 8,2% em relação ao mesmo período do ano passado, registrando 111,4 pontos. Foi a primeira alta após quatro meses consecutivos de queda. Com relação à renda atual, foram registrados 97,9 pontos, queda de 2,1% na margem e 4,1% na comparação anual.