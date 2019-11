Inflação de Porto Alegre acelera na terceira semana de novembro

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou em Porto Alegre na terceira quadrissemana de novembro, passando de 0,16% para 0,21%. O índice subiu em todas as sete capitais pesquisadas no período, informou nesta terça-feira (26), a Fundação Getulio Vargas (FGV). No geral, o indicador subiu 0,25%, 0,15 ponto porcentual acima dos 0,10% da medição anterior.