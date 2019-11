Bolsas asiáticas fecham mistas, de olho em EUA-China e após estreia do Alibaba

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira (26), ainda em meio à avaliação de que Estados Unidos e China caminham no sentido de fechar um acordo comercial preliminar e com a forte estreia do Alibaba em Hong Kong, na esteira da maior oferta global de ações deste ano.

Nos últimos dias, surgiram vários sinais de que Washington e Pequim estão se esforçando para superar suas divergências comerciais. Nesta madrugada, o vice-primeiro-ministro chinês Liu He teve nova conversa telefônica com o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, para resolver "questões fundamentais", segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Na China continental, o índice Xangai Composto fechou em alta marginal de 0,03% nesta terça, a 2.907,06 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,32%, a 1.605,64 pontos.

Em Hong Kong, o Hang Seng caiu 0,29%, a 26.913,92 pontos, pressionado por ações do setor imobiliário e apesar da promissora estreia das ações do Alibaba, que saltaram 6,59% em seu primeiro dia de negócios, após o gigante chinês do comércio online concluir a maior listagem do mundo em 2019.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,35% em Tóquio, a 23.373,32 pontos, graças principalmente a ações de fabricantes de eletrônicos, e o Taiex mostrou leve ganho de 0,13% em Taiwan, a 11.576,82 pontos, mas o sul-coreano Kospi recuou 0,10% em Seul, a 2.121,35 pontos, influenciado negativamente por papéis da indústria automotiva.

Na segunda-feira (25) à noite, quando os mercados asiáticos ainda não haviam iniciado os negócios, o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell, reiterou em discurso que a "posição atual da política monetária se mantém apropriada", sugerindo que a instituição pretende manter seus juros básicos inalterados, após cortá-los em três ocasiões entre julho e outubro.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo terceiro pregão consecutivo nesta terça. O S&P/ASX 200 avançou 0,83% em Sydney, a 6.787,50 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.