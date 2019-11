TIM amplia lojas

A TIM retoma o investimento no Rio Grande do Sul e planeja ampliar a capilaridade dos pontos de venda no Estado. Até o fim do ano, a operadora abrirá mais 13 lojas nos principais pontos de Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral, além dos shoppings Praia de Belas, Total, Bourbon Country e Park Shopping Canoas. As primeiras unidades serão as de Alvorada e Canoas, ambas localizadas nos centros das cidades. Na sequência, receberão novas lojas as cidades de Viamão, Cachoeirinha, Tramandaí, Torres, Esteio, Lajeado e São Leopoldo.

Inovação aberta

Comexchain, Crawly, Everlog, Go! Smartcity Marketplace, Looqbox Mindify e Zapt Tech foram as startups brasileiras finalistas do 10° Concurso de Inovação Aberta da NTT DATA e da everis. . As empresas concorrerão com outras startups de negócios de diversas partes do mundo com a apresentação de projetos tecnológicos capazes de tornar o mundo melhor.

Migração

A Stefanini passou a disponibilizar o Topaz 100% na nuvem da Amazon Web Services (AWS). A plataforma bancária da multinacional brasileira operacionaliza todas as etapas da jornada de criação de produtos, serviços e experiência digital aos clientes de um banco.

4Network | IT4CIO

O diretor de TI e Inovação do Banrisul, Jorge Krug, será homenageado durante a 3ª edição do 4Network Award, evento que acontecerá hoje, em São Paulo. Krug foi convidado pela organizadora do evento, a empresa 4Network | IT4CIO, a proferir o discurso de encerramento em nome de todos os líderes que serão condecorados. O executivo receberá a premiação, pelo segundo ano consecutivo, como CIO Laureado. Esta categoria é direcionada a profissionais que foram indicados e venceram diversas premiações concedidas pela empresa 4Network | IT4CIO.