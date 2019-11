Assinado termo para estudo de melhorias no porto do Rio Grande

O governador Eduardo Leite (PSDB) e o superintendente dos Portos do Rio Grande do Sul, Fernando Estima, assinaram, nesta segunda-feira, junto com executivos das multinacionais chilenas CMPC e Ultramar, um termo de cooperação para estudar melhorias operacionais nos embarques de celulose do porto do Rio Grande. O termo foi assinado durante uma reunião-almoço no Palácio Piratini.

Com a assinatura, o próximo passo vai ser a formação de um grupo de trabalho técnico entre governo e empresas para analisar as operações atuais do porto e o que pode ser aprimorado. De acordo com Estima, os próximos passos serão definidos após a execução do estudo, que vai mostrar quais melhorias serão necessárias.