Sony anuncia pré-venda do fone de ouvido intra-auricular

A Sony anunciou hoje a chegada do fone de ouvido WI-C200 ao mercado brasileiro. O modelo Bluetooth possui microfone integrado para o usuário ter acesso instantâneo aos assistentes de voz e fazer chamadas sem tirar o smartphone do bolso.

O dispositivo conta ainda com autonomia de bateria de até 15 horas, cabo USB Tipo C, carregamento rápido pela tecnologia Quick Charge e compatibilidade com o aplicativo Headphone Connect para ajustes via smartphone.

O fone de ouvido está disponível nas cores preta e branca e será vendido em todo o varejo nacional. No e-commerce oficial da multinacional japonesa, a pré-venda está disponível pelo preço sugerido de R$199,99.