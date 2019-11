Pregão para contratar estudos para venda da Trensurb é nesta terça

Suspenso há duas semanas pela Justiça Federal, o pregão para escolher as consultorias que farão estudos para modelagem da venda da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) será nesta terça-feira (26). O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pelos procedimentos, conseguiu cassar a liminar da 16ª Vara Federal, segundo a assessoria da instituição.

O banco impetrou um agravo de instrumento contra a decisão. A apresentação de propostas chegou a ser marcada para o dia 22, sexta-feira passada, mas "instabilidades no sistema" onde é feito o pregão acabaram gerando o adiamento, justificou o BNDES.

A apresentação de propostas para contratação dos serviços de avaliação econômico-financeira da estatal e serviços jurídicos, contábeis, técnico-operacionais e outros serviços profissionais especializados será na manhã desta terça dentro do pregão eletrônico 44/2019.

O BNDES publicou a chamada para o edital no dia em 30 de outubro. O primeiro pregão, que acabou suspenso, havia sido marcado as empresas teriam 12 dias para a apresentação de propostas.

Em junho, a companhia de trens havia sido indicada pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência República para inclusão no Programa Nacional de Desestatização (PND). Com a decisão, o BNDES passou a tratar a modelagem do futuro edital como prioridade.