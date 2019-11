Ouro fecha em queda com maior apetite por risco e acordo EUA-China no foco

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira (25) respondendo às sinalizações positivas sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China. Estimulados a um maior apetite por risco, investidores buscaram ativos mais rentáveis, em vez da segurança do metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro fechou em queda de 0,45%, a US$ 1.456,90 a onça-troy.

Nesta segunda-feira o otimismo em torno do acordo EUA-China "fase 1" foi renovado depois que o jornal chinês Global Times informou que Washington e Pequim alcançaram um "amplo consenso" e estariam mais próximos de chegar a um entendimento em breve.

A informação tem como fonte Gao Lingyun, especialista da Academia Chinesa de Ciências Sociais em Pequim, entendido das discussões comerciais entre os dois países.

No fim de semana, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert O'Brien, disse ser ainda possível que seu país e a China fechem um acordo antes do fim do ano.

E o governo chinês se mostrou mais duro com violações de propriedade intelectual, divulgando diretrizes que estabelecem penas maiores para violações dessa natureza. Este é um dos principais pontos de discórdia entre americanos e chineses para a assinatura de um acordo comercial.

O Commerzbank informou em seu relatório que a percepção positiva das últimas declarações sobre a disputa comercial entre os EUA e a China pesou sobre o ouro e reduziu seu preço.

"O dólar americano firme, juntamente com o aumento dos rendimentos dos títulos dos EUA, ajudam a deprimir os preços do ouro", aponta Carsten Fritsch, analista do banco europeu.