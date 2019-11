Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta com sinais positivos de EUA-China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira (25), após recentes sinais de que Estados Unidos e China podem superar suas divergências comerciais. Mas o mercado de Hong Kong liderou os ganhos na região com indicação de que partidos pró-democracia foram vitoriosos nas eleições locais do fim de semana.

A questão da disputa comercial sino-americana continua no foco dos investidores. No sábado (23), o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Robert O'Brien, disse que ainda é possível que seu país e a China fechem um acordo comercial preliminar antes do fim do ano. Já o governo chinês divulgou ontem diretrizes estabelecendo penas maiores para violações de direitos de propriedade intelectual, numa tentativa de responder a um dos principais pontos de discórdia nas negociações comerciais com os EUA, segundo reportagem da Bloomberg.

Por outro lado, a Reuters citou fontes dizendo que um acordo comercial de "fase 2" entre EUA e China parece menos provável à medida que os dois países ainda lutam para fechar um pacto de "fase 1".

O principal índice acionário da China, o Xangai Composto, encerrou o pregão de hoje com alta de 0,72%, a 2.906,17 pontos.

Já em Hong Kong, o Hang Seng subiu 1,50%, a 26.993,04 pontos, garantindo a maior valorização na Ásia, depois de apuração preliminar mostrar que partidos pró-democracia conquistaram a maioria dos assentos em eleições distritais realizadas no território semiautônomo neste domingo. O surpreendente resultado em Hong Kong veio na esteira de quase seis meses de violentos embates entre manifestantes e forças policiais.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei avançou 0,78% em Tóquio, a 23.292,81 pontos, impulsionado por ações financeiras e do varejo, e o sul-coreano Kospi teve alta de 1,02% em Seul, a 2.123,50 pontos, também ajudado por papéis do setor financeiro.

Houve, porém, exceções negativas na região. Índice secundário do mercado chinês, o Shenzhen Composto recuou 0,44%, a 1.600,45 pontos, e o Taiex registrou baixa marginal de 0,05% em Taiwan, a 11.561,58 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana foi beneficiada pela melhora de humor em relação à disputa comercial entre EUA e China. O S&P/ASX 200 apresentou ganho de 0,32% em Sydney hoje, a 6.731,40 pontos.