JC apresenta levantamento de investimentos no Estado

Um levantamento com a consolidação da soma dos investimentos anunciados ou concluídos no Rio Grande do Sul ao longo deste ano será apresentado em um almoço especial na próxima segunda-feira, 2 de dezembro.

Trata-se do Anuário de Investimentos RS 2019, trabalho realizado pelo Jornal do Comércio. É a segunda edição do especial e a primeira vez que terá uma apresentação pública, em um painel que será realizado durante almoço, no Palácio do Comércio. O evento reunirá empresários e autoridades.

Após a apresentação dos dados sobre os principais aportes da iniciativa privada e do setor público ao longo deste ano no Rio Grande do Sul, o evento terá palestras de executivos de três das empresas investidoras.

Participam do painel o diretor-presidente da RGE, Marco Antonio Villela de Abreu; o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port; e o diretor-geral da CMPC Brasil, Mauricio Harger.

A apresentação com o panorama dos investimentos por setores, do Anuário 2019, será realizada pelo editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.

As informações foram levantadas com exclusividade pelo JC, sendo publicadas ao longo do ano na plataforma Investômetro.

Além de um balanço do desenvolvimento econômico no Rio Grande do Sul, o evento também mostrará tendências sobre os investimentos que estão sendo realizados no Estado.

Os ingressos para o almoço podem ser adquiridos antecipadamente em bit.ly/eventoanuariojc. Assinantes do JC e sócios da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) têm desconto especial.





Anuário de Investimentos RS 2019

Almoço especial, às 12h, no Palácio do Comércio

Apresentação do Anuário:

Editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling

Palestrantes:

Diretor-presidente da RGE, Marco Antonio Villela de Abreu

Vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port

Diretor-geral da CMPC Brasil, Mauricio Harger

Inscrições: bit.ly/eventoanuariojc ou no site do JC