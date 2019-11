Região de Altos Montes realiza o 2º Festival de Espumantes

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

No próximo sábado, ocorre o 2º Festival de Espumantes dos Altos Montes, em Nova Pádua. O evento oferece uma experiência completa com 11 variedades de espumantes, além de opções de vinhos, gastronomia típica italiana, atração cultural e uma vista privilegiada para o Rio das Antas.

Reconhecida pelo registro de Indicação de Procedência (IP) dos Altos Montes, a região é responsável por rótulos premiados em todo o mundo. Localizada entre Flores da Cunha e Nova Pádua, a região faz parte do roteiro enoturístico da Serra.

No festival, 10 vinícolas associadas a Altos Montes oferecerão uma carta de espumantes variada, com 11 rótulos, cada um com sabor exclusivo.





SERVIÇO

Data: 30 de novembro (sábado)

Horário: 17h às 23h

Local: Restaurante Panorâmico Belvedere Sonda (Travessão Mutzel, s/n - Zona Rural, Nova Pádua)

Ingressos: R$ 130 (https://abre.ai/festivalingresso)