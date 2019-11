Ouro fecha estável, após oscilar durante o pregão com EUA e China em foco

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O contrato futuro de ouro fechou estável nesta sexta-feira (22) após oscilar entre ganhos e perdas durante o pregão. Os investidores continuam a monitorar as novidades sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, mas notícias conflitantes sobre a perspectiva de um acordo preliminar não deram espaço para um movimento mais claro.

O ouro para dezembro fechou estável, em US$ 1.463,60 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na comparação semanal, o contrato do ouro recuou 0,33%.

O Commerzbank afirma em relatório que o ouro tem sido apoiado recentemente pela aversão ao risco, mas nesta semana houve também dias negativo para o contrato, diante de algumas notícias positivas sobre o diálogo entre as potências.

Nesta sexta, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que o acordo comercial com Pequim estaria "muito perto" e que ele interessa as duas partes. Por outro lado, voltou a fazer críticas contra o país asiático por supostamente "tirar vantagem" dos EUA.

O presidente chinês, Xi Jinping disse que a China também deseja um acordo, mas também que pode "retaliar" os americanos caso a disputa bilateral se prolongue.

No câmbio, o dólar mais forte ante outras moedas principais tende a pressionar o ouro, já que a commodity é cotada na divisa americana e nesse caso fica mais cara para os detentores de outras moedas.