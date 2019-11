Conteúdo é caminho para impulsionar marcas nas redes sociais; veja dicas

Apostar nas redes sociais para impulsionar vendas e tornar conhecido o nome de uma marca parece ser caminho sem volta nos dias de hoje. Foi-se o tempo, porém, em que o público aceitava consumir qualquer tipo de publicidade pela tela do celular. Entre tanta oferta correndo o risco de ser "mais do mesmo", especialidades em marketing digital alertam: é preciso apostar em conteúdo de relevância.

Cerca de 70% dos brasileiros estão conectados às redes sociais, o que torna a internet um campo potencial para os negócios. Mas para Tais Trapp, graduada em marketing e especialista em posicionamento nas redes sociais, e Diana Haas, jornalista e publicitária especializada em marketing estratégico, a rede social não é só para vender. A marca precisa buscar o seu propósito e criar sua 'persona'. "Somente a marca consegue dar o seu próprio tom, imprimir sua personalidade, e isso a humaniza", aconselham Tais e Diana.

Outro ponto importante é sobre quem vai assumir o comando das redes sociais. As especialistas afirmam que vale a pena investir em uma equipe dedicada exclusivamente a gerenciar este papel, mas que, de preferência, venha de dentro da própria empresa. "Ninguém melhor do que a marca para falar sobre ela mesma", diz Diana. "Nenhuma grande agência de publicidade consegue entregar stories três vezes ao dia de coisas que realmente estão acontecendo dentro da empresa, que dão noção de vida real", completa Tais.

As consultoras deram dicas de como gerenciar redes sociais de negócios durante a Zero Grau, feira calçadista realizada em Gramado, na serra gaúcha. Em conversa com o Jornal do Comércio, elas elencaram cinco pontos-chave para não perder de vista na hora de administrar os perfis profissionais. Confira:

Planejamento: é preciso listar objetivos bem claros sobre o que a marca pretende: criar um canal de interação? Aumentar o reconhecimento de marca? O post que entra na rede social é uma pequena ponta de tudo que foi construído antes. Definir canais e públicos: é fundamental definir onde é possível a marca estar presente e com quem ela está falando. Estar em todas as redes sociais, muitas vezes, faz com que se produza mais do mesmo. Também é necessário entender a linguagem de cada meio e do público com que se fala para promover uma comunicação assertiva. Frequência e calendário: publicações e postagens pedem periodicidade e cronograma. A tarefa inclui estabelecer quem vai assumir cada papel e como cada post será executado. Análise de desempenho: as métricas permitem observar como se comportou cada estratégia traçada. Quais foram os resultados alcançados? Os dados mostram o que deu certo e o que precisa ser corrigido. Continuar trabalhando: produção para redes sociais é um trabalho constante e de longo prazo. Nem sempre uma estratégia vai dar resultado logo no início. Não desista: relacionamento e reputação podem levar anos para serem construídos.

Principais erros cometidos na gestão de redes: