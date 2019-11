Porto-alegrenses pretendem gastar mais e adquirir menos presentes neste Natal

Levantamento divulgado nesta terça-feira (19) pelo Núcleo de Pesquisa do Sindilojas Porto Alegre apontou que os moradores da Capital gaúcha pretendem gastar mais neste Natal do que na data de 2018. Segundo a pesquisa, consumidores pretendem pagar, em média, R$ 164,00 por presente.

Os preços dos presentes podem variar entre R$ 90,00 e R$ 247,00. A média de compras diminuiu em comparação a 2018: neste ano, os porto-alegrenses estão dispostos a comprar 4,4 itens. A média foi de 4,6 presentes por consumidor no ano passado. O total de gastos aproximado entre todas as compras é de R$ 526,00. O estudo ouviu 350 pessoas em Porto Alegre.

A pesquisa do Sindilojas projeta que a data, considerada a de maior faturamento do ano, movimente R$ 458 milhões. No entanto, alguns gaúchos pretendem antecipar as compras durante a Black Friday , que ocorre na última semana de novembro.