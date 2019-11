Reforma tributária prevê teto para dedução de IR e união do PIS/Cofins

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A estratégia de enviar uma proposta de reforma tributária de forma fatiada ao Congresso ganhou força no governo. A ideia é que o processo seja dividido em quatro fases. O primeiro passo, a unificação do PIS/Cofins, já está quase concluído e deve ser enviado nas próximas semanas.

Depois, o governo pretende encaminhar uma proposta para anexar a esse novo tributo o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A etapa seguinte incluiria uma reforma do Imposto de Renda, incluindo a criação de um limite global para deduções, ainda a ser detalhado. A última etapa seria o envio, em meados do próximo ano, de proposta relativa à desoneração da folha de salários das empresas.

Os planos da equipe econômica para a reforma tributária foram detalhados pelo secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto. De acordo com Tostes, a expectativa é enviar a proposta até semana que vem, fim de novembro. A orientação do ministro da Economia, Paulo Guedes, no entanto, é só enviar o texto quando a proposta estiver "madura". Portanto, esse prazo ainda precisa ser confirmado.