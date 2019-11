Semana Global do Empreendedorismo terá mais de 200 eventos no Rio Grande do Sul

Empreendedores do Rio Grande do Sul vão ter a chance de apresentar ao público suas iniciativas durante a Semana Global do Empreendedorismo, realizada pelo Sebrae-RS entre os dias 18 e 24 de novembro. O Estado já conta com mais de 200 ações em cerca de 100 municípios na programação. Qualquer pessoa, instituição ou governo pode inscrever sua atividade e checar a programação completa pelo portal Empreendedorismo.org

A Semana Global do Empreendedorismo acontece em mais de 170 países, incluindo o Brasil, onde quem articula as atividades é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Entre as ações promovidas, sendo a maioria delas gratuitas, estão cursos de gestão, oficinas de marketing digital, workshops sobre abordagem de vendas, palestras sobre identidade empreendedora e workshops de design thinking.