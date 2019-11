Bolsas asiáticas fecham em alta, de olho em EUA-China e após PBoC cortar juros

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira (18), favorecidas por sinais de que Estados Unidos e China caminham no sentido de fechar um acordo comercial preliminar e após Pequim reduzir uma importante taxa de juros pela primeira vez desde 2015.

Nos negócios da China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,62% nesta segunda, a 2.909,20 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,72%, a 1.617,19 pontos.

No sábado (16), o vice-primeiro-ministro chinês Liu He teve uma conversa telefônica "construtiva" com o Representante Comercial americano, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, sobre as preocupações de cada lado referentes à chamada "fase 1" de um acordo comercial bilateral e concordaram manter "comunicação próxima", segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

No fim da semana passada, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, já havia dito que as duas maiores potências econômicas globais estavam se aproximando de um entendimento.

A valorização nos mercados chineses veio também depois de o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciar que cortou os juros para operações de recompra reversa de sete dias, de 2,55% para 2,50%, na primeira redução da taxa desde outubro de 2015 e em mais uma tentativa de conter a desaceleração da economia doméstica.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 0,49% em Tóquio, a 23.416,76 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,35% em Hong Kong, a 26.681,09 pontos, e o Taiex subiu 0,64% em Taiwan, a 11.599,78 pontos. Exceção, o sul-coreano Kospi terminou o pregão em Seul em baixa marginal de 0,07%, a 2.160,69 pontos, em dia de realização de lucros.

Já na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, pressionada por ações de grandes bancos domésticos. O S&P/ASX 200 caiu 0,40% em Sydney, a 6.766,80 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.