Brancos têm renda 74% superior à de pretos e pardos

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que trabalhadores brancos possuem renda 74% superior, em média, em relação a pretos e pardos, diferença que se manteve praticamente estável ao longo dos últimos anos. De acordo com o estudo Desigualdades sociais por cor ou raça, divulgado nesta quarta-feira (13), pretos e pardos, que representam 56% da população brasileira, estão em desvantagem no mercado de trabalho, apresentam os piores indicadores de renda, condições de moradia, escolaridade, acesso a bens e serviços, além de estarem mais sujeitos à violência e terem baixa representação em cargos de gerência.