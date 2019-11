Brasil estuda área de livre comércio com a China, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira que o Brasil está negociando a criação de uma área de livre comércio com a China. A declaração foi dada durante um seminário sobre o Novo Banco de Desenvolvimento do Brics , bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

O presidente Jair Bolsonaro recebeu no Planalto o presidente da China, Xi Jinping, que participará da Cúpula do Brics erm Brasília. Bolsonaro afirmou que o país asiático "cada vez mais faz parte do futuro do Brasil". Ele disse ainda que pretende diversificar as relações comerciais com a China, o que foi confirmado por Guedes.

"Fizemos um acordo com a União Europeia e agora estamos conversando com a China sobre a possibilidade de criarmos uma free trade area ( área de livre comércio), ao mesmo tempo em que falamos em entrar na OCDE", disse o ministro da Economia.

Segundo fonte a par da negociação, as conversas partiram da China e estão ainda em estágio inicial. O Brasil tem hoje um fluxo de comércio com o gigante asiático de cerca de US$ 100 bilhões.

A criação de uma área de livre comércio com a China faz parte de uma agenda de abertura comercial que dominou o discurso de Guedes durante o evento, parte da programação especial da cúpula do Brics , que ocorre nesta semana em Brasília.

Na fala, alternando entre o português e o inglês, o ministro disse que o Brasil quer "dançar com todo mundo", porque chegou "atrasado à festa" da integração internacional.

"Não nos interessa guerras comerciais, tensão, incertezas. Ao contrário, 'we are late to the party' (estamos atrasados para a festa). 'We will dance with everybody. We are open for business' (Vamos dançar com todos, estamos abertos para negócios. Queremos que essas sejam parcerias frutíferas", afirmou Guedes.

Para integrantes do NDB, que terá sede no Brasil, Guedes afirmou que o Brasil tem projetos para ampliar os investimentos do organismo multilateral no Brasil. O ministro citou como exemplo a construção de uma estrada para ajudar a escoar mercadorias para a China, pelo Oceano Pacífico.

"Temos uma parceria à frente muito importante. Primeiro porque nós temos noção do que precisamos. E segundo porque os senhores (do NDB) têm muito mais experiência de como fazer. E de como nos integrar a essas correntes globais de comércio. Temos ali o nosso governador de Rondônia (Marcos Rocha, que estava na plateia). Estávamos conversando, exatamente a respeito de como reduzir o tempo de transporte até a China da produção do Centro-Oeste e como isso pode acontecer através de uma transpacífica. A viagem à China de todos esse s grãos pode encolher em um terço se sairmos através do Peru", comentou Guedes.

Após a palestra, Guedes disse a jornalistas que o objetivo do Brasil é aumentar a integração global e disse que as turbulências na América Latina são, em parte, ligadas à falta de abertura comercial na região. O ministro destacou que há 3,7 bilhões de pessoas melhorando o padrão de vida no Oriente, enquando o Ocidente ficou para trás.

"Está todo mundo subindo o padrão de vida, melhorando muito. Aquela metade de lá sobe sem parar o padrão de vida. Enquanto isso, a metade de cá, América Latina, fez ao contrário. Nosso padrão de vida está piorando, movimento, agitação, reclamação, cai presidente, ditadura, está uma confusão danada aqui na América do Sul, enquanto o outro lado do mundo sobe sem parar o padrão de vida. Quer dizer que algo estamos fazendo errado. Uma das coisas que estamos fazendo errado é ficarmos de costas para a integração global", disse o ministro.

Agência O Globo