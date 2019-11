Gaúchos pretendem antecipar compras de Natal durante a Black Friday

Os gaúchos pretendem antecipar as compras do Natal de 2019 para a Black Friday, tradicionalmente realizada na última semana de novembro. De acordo com pesquisa da Fecomércio-RS divulgada nesta quarta-feira (13), o gasto médio com os presentes deve ficar em R$ 512,70 e o gasto feminino deve ser menor do que o masculino. A pesquisa ouviu 385 consumidores de Porto Alegre, Santa Maria, Ijuí, Caxias do Sul e Pelotas.

Entre os entrevistados, 50,9% do total afirmou que deseja aproveitar as promoções para as compras de fim de ano. De acordo com outra pesquisa do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), os porto-alegrenses devem gastar em média R$ 890,00 na Black Friday

Conforme a Fecomércio-RS, os itens preferidos para presentear são os relacionados a vestuário (preferência de 62,6% dos entrevistados), brinquedos (36,9%) e calçados (20,0%). As compras devem ser realizadas predominantemente nas lojas do centro das cidades (66,5%).

Já quanto às formas de pagamento, a maioria dos entrevistados (73,8%) disse que pretende pagar à vista. Entre os consumidores que desejam parcelar, 49,5% devem optar por 4 a 6 parcelas.