BNDES analisa medidas administrativas e judiciais após suspensão de edital da Trensurb

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comunicou, nesta terça-feira (12), que está analisando medidas cabíveis diante da suspensão do edital para contratar estudos para modelar a privatização da Trensurb, estatal de trens que opera na Região Metropolitana de Porto Alegre RMPA).

O BNDES afirmou que foi intimado nessa segunda-feira (11) sobre a ação judicial contra o Pregão Eletrônico n.º 44/2019. O pregão seria nesta terça. O banco disse que serão examinadas "alternativas administrativas ou judiciais", mas não informou sobre a possibilidade de recurso para reverter a suspensão.

Nessa segunda-feira, a Justiça Federal no Rio de Janeiro determinou a anulação do edital , atendendo ao pedido de liminar em uma ação popular movida pelo presidente do Sindicato dos Metroviários do Rio Grande do Sul (Sindimetrô-RS), Luis Henrique Chagas. A ação listou diversas ilegalidades no pregão, como restrições ao caráter competitivo do certame licitatório e desestatização da Trensurb sem prévia autorização legislativa.