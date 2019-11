China habilita seis frigoríficos gaúchos para exportar carne

Seis dos 13 novos frigoríficos brasileiros habilitados para exportar para a China estão no Rio Grande do Sul, sendo cinco de suínos e um de bovinos. A informação foi divulgada nesta terça-feira (12) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em seu site. A habilitação é feita pelo órgão sanitário chinês (GACC).

Todas plantas de processamento de suínos aceitas pelos chineses ficam no Estado. São as unidade da BRF em Lajeado, da Cooperativa Central Aurora Alimentos em Sarandi, da JBS Aves em Caxias do Sul e duas da Seara Alimentos situadas em Três Passos e Seberi.

A planta de abates bovinos da Marfrig Global Foods, em São Gabriel, na Região da Campanha, obteve a condição para exportar ao gigante asiático. As outras quatro plantas desse tipo de rebanho que poderão vender para a China são a do Frigorífico Sul, em Aparecida do Taboado (MS), Naturafrig Alimentos, em Pirapozinho (SP), Marfrig Global Foods, em Pontes e Lacerda (MT), e do JBS, em Senador Canedo (GO).

De aves, são três frigoríficos. Entre elas, a Zanchetta Alimentos, em Boituva (SP), a União Avícola Agroindustrial, de Nova Marilândia (MT) e a Unita Cooperativa Central, de Ubiratã (PR).

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) comemorou, em nota, a notícia de mais plantas habilitadas. A ABPA citou que os novos casos elevam para 16 plantas em condições de embarcar carne suína para o mercado chinês, e 46 de carne de frango.





“Nas prévias da realização do encontro dos Brics, a notícia das novas habilitações dá o tom da parceria que China e Brasil estão construindo em prol da segurança alimentar e da ampliação da pauta comercial. Já consolidado como principal fornecedor externo de frango para a China, o Brasil agora deve expandir sua participação, também, nas vendas de carne suína”, ressaltou o presidente da associação, Francisco Turra. A rodada dos Brics será na próxima semana.





Desde janeiro, a China assumiu a liderança entre os principais destinos das exportações das duas carnes. Entre janeiro e outubro, o país asiático importou 183,1 mil toneladas de carne suína (40% mais que o mesmo período do ano passado, e 444,7 mil toneladas, 22% mais, de frangos. As divisas totais chegam a US$ 1,362 bilhão. A China importou 31,4% da carne suína e 13,3% da proteína de frango enviadas pelo Brasil até outubro ao mundo.

O chefe do serviço de inspeção federal do Ministério da Agricultura e que participou das negociações dos lácteos, Leonardo Isolan, destacou, ao participar de painel na Expointer deste ano que o principal desafio para as empresas será conquistar clientes e parceiros.