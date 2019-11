Caixa apresenta no 3º trimestre lucro líquido contábil de R$ 8 bilhões

A Caixa Econômica Federal apresentou lucro líquido contábil de R$ 8 bilhões no terceiro trimestre, cifra 66,7% maior que um ano antes, de R$ 3,8 bilhões. No critério recorrente, o lucro do banco foi de R$ 4,2 bilhões de julho a setembro. A Caixa não forneceu o dado comparativo.