Ibovespa oscila perto da estabilidade após abertura negativa

O Índice Bovespa abriu em baixa nesta segunda-feira (11) e chegou a perder pontualmente o patamar dos 107 mil pontos, sintonizada no desempenho negativo das bolsas pelo mundo e no clima de cautela com o cenário político doméstico. No entanto, ganhou algum fôlego e oscila perto da estabilidade, mesmo com a queda dos preços das commodities no mercado internacional. A ações da Vale recuam e as da Petrobras operam em alta.

Às 11h39min, o Ibovespa tinha 107.552,22 pontos, em baixa de 0,07%. Vale ON recuava 2,07%, enquanto Petrobras PN subia 0,53%.

Desde a madrugada, pesam nos mercados internacionais preocupações com as negociações comerciais entre Estados Unidos e China e a intensificação dos protestos em Hong Kong, fatos que depreciam os preços do petróleo e das commodities metálicas. Com os mercados mais cautelosos, o dólar ganha maior fôlego ante moedas emergentes.

Internamente, a dúvida que paira nos relatórios de instituições de investimento é quanto aos efeitos que a libertação do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva poderá provocar nos mercados.

Em princípio, analistas apontam para maior volatilidade, mas ponderam que os fundamentos econômicos devem prevalecer sobre ruídos políticos.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara poderá apreciar hoje à tarde a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 410/18 que volta a possibilitar a prisão após julgamento em segunda instância.

Pesam nos papéis da mineradora a queda do minério de ferro no mercado à vista chinês e a revisão do guidance para a commodity feito hoje pela companhia. Já as da petroleira avançam recuperando perdas recentes, uma semana após os leilões da cessão onerosa.