Inflação de Porto Alegre começa novembro em alta

Porto Alegre começou novembro com acréscimo na taxa de variação do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). O índice calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) passou para 0,05% na primeira semana do mês, ante variação de 0,02% na leitura anterior. No geral, o indicador registrou variação de 0,01% ante os -0,09% de outubro.