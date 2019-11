Após anúncio de recall do Onix, GM adia evento na fábrica de Gravataí

Depois do anúncio do recall de todas as unidades do novo Onix plus, a General Motors agora adia o evento que seria nesta sexta-feira (8) na fábrica em Gravataí. A agenda previa a visita à unidade com autoridades, como o governador Eduardo Leite, e representantes da montadora no Brasil e América do Sul.

A empresa não admitiu que o cancelamento nesta sexta teria ligação com o impacto do recall. O adiamento, como vem sendo tratado, seria "em função de conflitos de agenda". Não há nova data ainda para a visita.

Na sede da fábrica, dentro do Centro Industrial Automotivo (Ciag), a movimentação para montar a estrutura que abrigaria o evento ocorre desde o começo da semana. Nessa quarta-feira (6), quando veio a público a revisão dos veículos devido a uma falha que pode ocorrer no programa que monitora o funcionamento do motor, a companhia informou que o ato na planta seria mantido.

Nessa quarta, também houve a suspensão do segundo turno de produção devido à falta de peças, uma situação que pode ocorrer e já foi verificada na largada da produção e novos modelos. A planta tem capacidade para montar 1,4 mil veículos por dia e vem operando com toda a carga. Por ano, são 330 mil unidades. O novo Onix faz parte de uma plataforma global.

O recall atinge a frota vendida. A comercialização do modelo também está suspenso. Os donos dos veículos devem comparecer às concessionárias onde adquiriram a unidade para fazer o ajuste do problema que pode gerar até incêndio no carro.