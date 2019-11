Para embaixador do Chile, normalidade está voltando ao País

No último mês, diversos protestos, iniciados pela alta do preço nos metrôs, se tornaram uma reivindicação generalizada sobre a situação atual do Chile. As manifestações, que completaram três semanas seguidas, reforçaram os pedidos de mudança para o governo chileno.

Mesmo ostentando o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da América do Sul e boa estabilidade econômica, o embaixador chileno no Brasil, Fernando Schmidt, analisa a situação: "O Chile é um país bem sucedido. Conseguimos conquistar um sistema econômico que trouxe estabilidade, queda na desigualdade e maior qualidade de vida. Entretanto, as demandas sociais cresceram correspondente a este sucesso". Entre as reivindicações da população estão a queda nos preços de energia, transporte e medicamentos, além de um sistema previdenciário mais digno.

O presidente do Chile, Sebástian Piñera, promoveu uma renovação ministerial, como forma de gerar uma "flexibilidade geracional", conforme Schmidt, mas que não trouxe resultado imediato. Para o embaixador, a população do Chile está passando por um momento de falta de crença nas instituições, como o estado, a polícia e as religiões, mas acredita na retomada da confiança pelos civis: "A normalidade do país já está voltando devagar, mas está voltando". Segundo Schmidt, os gastos com a reconstrução do Chile podem ultrapassar US$ 3 bilhões - quase um terço do custo total para a reconstrução chilena após o terremoto de 2010, que demandou recursos de R$ 10 bilhões.

