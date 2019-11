Assembleia Legislativa tem nova identidade visual

A nova identidade visual da Assembleia Legislativa (AL) e as instalações da TV AL foram apresentadas nesta quarta-feira, durante café da manhã no Salão Júlio de Castilhos. Com a novidade, as plataformas de TV, rádio, agência de notícias, Departamento de Cultura, YouTube, redes sociais e site do Parlamento gaúcho passam a ter as logomarcas padronizadas. "A mudança é para os canais de comunicação, uma vez que a Assembleia Legislativa sempre será representada pelo seu brasão", ponderou o superintendente de Comunicação e Cultura da AL, Tiago Dimer. "Conseguimos finalmente efetivar nova contratação da produtora (Lumiere) e voltar a ter serviços da televisão de uma maneira adequada", completou o gestor, ao salientar que o trabalho das comissões e as sessões do Plenário voltarão a ser transmitidas ao vivo.

"Temos uma gestão compartilhada e estamos gastando menos da metade do permitido no orçamento público", ressaltou o presidente da Assembleia, Luís Augusto Lara (PTB). Em seu discurso de abertura, o deputado afirmou que o desafio do Parlamento gaúcho tem sido "ampliar os serviços e produtos" de forma econômica. Durante o evento, deputados, superintendentes e diretores da Assembleia Legislativa assistiram a um vídeo institucional, contendo novidades na área de comunicação, a exemplo de programas inéditos de televisão e podcasts, incluindo produções externas.

Segundo o diretor de Jornalismo da Assembleia, Paulo Borges, a partir de agora, a TV e Rádio Assembleia percorrerão melhor o Estado, reportando notícias e fatos culturais de municípios gaúchos. "Esta é uma grande conquista de todos os servidores e deputados, que conseguiram colocar em prática a nova TV", após entraves judiciais que vinham ocorrendo com a contratação da produtora, destacou o diretor de Publicidade, Jonio Salles. Desde 2018, a televisão estava funcionando de forma precária, apenas com conteúdo ao vivo ou gravado dentro da Assembleia, a partir de contrato emergencial com a produtora que presta serviços para a TV. "Isso porque licitação de 2017 sofreu recursos de concorrentes", lembra Salles.

Recentemente, a superintendência de Comunicação da AL conseguiu realizar outro edital, vencido pela Lumiere, o que permitirá ampliar a cobertura do Departamento de Jornalismo. A TV, agora, irá ampliar sua cobertura, participando de eventos e feiras no Interior, além de produzir séries e documentários, previstos na nova estratégia de trabalho da Comunicação da AL. "Isso irá possibilitar também que possamos divulgar melhor nossas campanhas publicitárias, a exemplo da Valores que Ficam, que destina até 8% do Imposto de Renda para os fundos da Criança e Adolescente e do Idoso, além de ajudar entidades assistenciais para pessoas portadoras de deficiências ou em tratamento de câncer", observa o diretor de Publicidade.

Entre outras ações desenvolvidas pelo Parlamento gaúcho, o presidente da AL citou em seu discurso também a campanha Cresce RS, focada no desenvolvimento do Estado, via fomento de bancos públicos, logística e infraestrutura. Dimer ainda salientou que todos os departamentos de comunicação seguirão trabalhando da forma "mais isenta possível", divulgando o trabalho dos 55 deputados da casa.