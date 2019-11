fechamento

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Loterias

O concurso 5.114 da Quina sorteou ontem os números 05, 11, 46, 48 e 71. A Lotomania, concurso 2.019, sorteou as dezenas 04, 07, 10, 11, 22, 33, 50, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 76, 83, 84, 87, 88 e 95. A Dupla-Sena, concurso 2.007, sorteou os números 03, 33, 35, 36, 42 e 45 (1ª faixa) e 01, 07, 25, 39, 41 e 44 (2ª faixa). Os resultados são extraoficiais.

Odebrecht

A 1ª Vara de Falências e Recuperação do Estado de São Paulo negou o pedido de falência da Odebrecht, que foi feito pela Caixa Econômica Federal há um mês.

Vivo

Uma brecha na segurança da Telefônica Brasil, dona da Vivo, deixou dados de clientes da operadora suscetíveis ao acesso por terceiros. Informações como nome completo, endereço, telefone e CPF de cerca de 24 milhões de clientes teriam ficado expostos.

Brics

O presidente Jair Bolsonaro terá quatro reuniões bilaterais com chefes de Estado dos países do Brics, na próxima semana, durante a realização da 11ª cúpula do bloco dos emergentes, em Brasília. Os encontros paralelos, à margem das atividades oficiais da cúpula, ocorrerão entre os dias 13 e 14 de novembro.

Patentes 1

Os pedidos de patentes feitos no Brasil tiveram a quinta queda consecutiva. A análise foi feita pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com base em dados do relatório World Intellectual Property Indicators 2019 da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (Ompi). Segundo o relatório, em 2018, foram feitas 24.857 solicitações, uma queda de 3,1% ante o ano anterior.

Internacional

A Assembleia Legislativa aprovou, por 38 a 4, o projeto de lei que autoriza o Estado a doar terrenos para o Sport Club Internacional construir um Centro de Treinamento em Guaíba. As áreas estão avaliadas em R$ 16,6 milhões. O Internacional terá que aplicar 20% do valor em reformas de quatro escolas da rede estadual.