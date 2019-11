Panvel abre 258 vagas temporárias de trabalho no Litoral gaúcho

A rede de farmácias Panvel anunciou a abertura de 258 vagas temporárias de trabalho, para contratação imediata, em treze das principais praias do Litoral gaúcho. A demanda ocorre em razão da movimentação mais intensa esperada durante o veraneio. Do total de vagas, 232 são para assistente de atendimento, enquanto outras 26 estão divididas entre oportunidades para farmacêuticos e ajudantes de Limpeza.

As cidades de Capão da Canoa, Tramandaí e Xangri-lá concentram quase 50% da oferta de vagas, com 69, 33 e 28 vagas, consecutivamente. Também estão abertas vagas nas regiões de Torres (27 vagas), Cassino (18), Atlântida (15), Imbé (12), Atlântida Sul (11), Arroio do Sal (11), Rainha do Mar (10), Capão Novo (9), Cidreira (8) e Pinhal (7).