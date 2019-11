Consolidação de cenário deverá permitir corte adicional da Selic, diz ata do Copom

O Banco Central voltou a indicar nesta terça-feira (5) por meio da ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), que "a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir um ajuste adicional" da Selic (a taxa básica de juros), de 0,50 ponto porcentual. Essa avaliação já constava no comunicado publicado pelo colegiado na semana passada.

Na ocasião, o Copom reduziu a Selic de 5,50% para 5,00% ao ano. Foi o terceiro corte consecutivo de meio ponto porcentual no atual ciclo de baixa da taxa básica, após 16 meses de estabilidade.

Na ata do encontro, o BC também repetiu uma ideia contida no comunicado da semana passada: a de que "o Copom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela em eventuais novos ajustes no grau de estímulo". Na prática, a sinalização é de que, após o provável corte de 0,50 ponto porcentual no encontro de dezembro, o colegiado tende a ser mais cauteloso na política monetária, podendo promover corte de 0,25 ponto porcentual no encontro seguinte ou nem mesmo alterar a taxa básica.

Ao mesmo tempo, o BC reiterou que esta avaliação sobre o futuro da política monetária "não restringe suas próximas decisões". "Os próximos passos da política monetária continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação", registrou o BC na ata.