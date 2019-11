Década da Agricultura Familiar será lançada no dia 11 em Porto Alegre

A Década da Agricultura Familiar 2019-2028 será lançada no Rio Grande do Sul na próxima segunda-feira, dia 11 de novembro, às 14h, por uma proposição do deputado estadual Elton Weber, integrante da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa. O evento, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), ocorrerá no Plenarinho da Assembleia Legislativa e reunirá representantes de entidades em nível internacional, nacional e estadual que falarão sobre obstáculos e oportunidades para o segmento.

Lançada mundialmente em Roma e nacionalmente em Brasília, em setembro, pelo deputado Heitor Schuch, a Década tem o objetivo de valorizar a agricultura familiar, alavancar o desenvolvimento sustentável e garantir a segurança alimentar global, baseada em sete pilares. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a promover a Década. "Nas últimas décadas, a agricultura familiar se tornou a principal fornecedora de alimentos no país, produzindo 75% do que chega à mesa dos brasileiros, apesar de ser dona de apenas 20% das terras. Esta é a maior prova de que o segmento pode responder as demandas futuras. Contudo, a continuidade desse crescimento e modernização, propiciados pelo Pronaf, seguro agrícola, crédito fundiário, Programa de Habitação Rural, PAA e PGPAF, a partir de 1996, depende de novas ações de fomento e reconhecimento, como o plano global das Nações Unidas."