Serasa promove feirão para tirar nome do vermelho

Até 30 de novembro, consumidores inadimplentes de todo o País podem renegociar dívidas atrasadas ou negativas pelo site do Serasa. Os descontos para tirar o nome do vermelho chegam a 98%, dependendo da empresa participante.

O evento reúne 31 empresas, entre elas: Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhanguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel eBanco BMG.

Para participar, o consumidor deve acessar o site (www.serasaconsumidor.com.br/limpa-nome-online/) com o número do seu CPF, consultar se a empresa para a qual deve está participando do feirão e clicar na oferta proposta. É possível, ainda, fazer uma contraproposta. O serviço é gratuito.