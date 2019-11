Dólar se fortalece ante rivais, em meio a apetite por risco no exterior

O dólar se fortaleceu ante rivais nesta segunda-feira (4), em meio ao apetite por risco nos mercados internacionais. O otimismo vem com sinais positivos sobre as negociações comerciais entre Estados Unidos e China e na esteira de indicadores econômicos acima do esperado na Alemanha e na zona do euro.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar subia a 108,62 ienes, o euro recuava a US$ 1,1129 e a libra caía a US$ 1,2883. O índice DXY, que mede o dólar ante outras seis moedas principais, registrou alta de 0,27%, a 97,505 pontos.

O otimismo nos mercados internacionais ganhou força depois que o secretário de Comércio americano, Wilbur Ross, disse domingo esperar que americanos e chineses assinem o acordo comercial de "fase 1" neste mês. Em entrevista à Bloomberg, Ross também afirmou que os EUA irão conceder "muito em breve" licenças para que empresas americanas vendam componentes à chinesa Huawei e que a imposição de tarifas a carros da União Europeia pode não ser necessária.

Na zona do euro, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial subiu de 45,7 em setembro para 45,9 em outubro, segundo pesquisa final divulgada pela IHS Markit. Na Alemanha, o PMI industrial, na mesma passagem, subiu de 41,7 para 42,1. Os dois indicadores superaram as previsões de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

Apesar disso, o euro operou em queda ante o dólar ao longo de todo o dia, com foco na troca de comando do Banco Central Europeu (BCE), como avalia o analista de mercado sênior do Western Union, Joe Manimbo, já que, na sexta-feira, Christine Lagarde assumiu o posto no lugar de Mario Draghi. "O mercado avaliará se Lagarde seguirá os passos dovish de Draghi", analisa. Em seu discurso nesta tarde, no entanto, a nova presidente da autoridade monetária europeia não fez comentários sobre política monetária.

O dólar se fortaleceu também em relação a divisas emergentes e avançava, no final da tarde em Nova York, a 19,2005 pesos mexicanos e a 14,8159 rands sul-africanos.

O peso argentino chegou a subir ante o dólar, após a notícia veiculada na sexta-feira de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, e teria instruído o Fundo Monetário Internacional (FMI) a trabalhar junto ao novo governo. No entanto, no final da tarde, a moeda norte-americana avançava a 59,6605 pesos.

A lira turca também chegou a se fortalecer em relação à divisa dos Estados Unidos no início da manhã, após dados oficiais mostrarem que a taxa anual de inflação ao consumidor do país desacelerou de 9,26% em setembro para 8,55% em outubro. Há pouco, porém, o dólar avançava a 5,7404 liras turcas, de 5,7088 liras no fim da tarde de sexta-feira (01).