Duas gaúchas estão entre os 50 jovens embaixadores selecionados pela Embaixada dos EUA para o programa de 2020: Laura Eduarda Mallmann Kieling, de Santa Maria do Herval; e Vitória de Andrade Romagna, de Sapucaia do Sul. As estudantes passarão três semanas nos EUA participando de oficinas sobre liderança, projetos de empreendedorismo social e reuniões com representantes do governo. Laura participa de um projeto que estuda a possibilidade de redução do índice de sintomas depressivos no cotidiano de estudantes de Ensino Médio por meio de intervenções em saúde mental no ambiente escolar. Vitória atua em uma iniciativa de impacto social em sua comunidade voltada para o empoderamento por meio das artes, da dança e da música.

Duas décadas de Dell

A Dell Technologies comemorou, nesta segunda-feira, exatos 20 anos de Brasil. A história teve início em 1999, com a instalação da sede da companhia em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, e a inauguração da primeira fábrica no Brasil, que era - e continua a ser - a única unidade fabril da marca nas Américas fora dos Estados Unidos. Desde então, a empresa expandiu o seu portfólio, que hoje inclui computadores a soluções de infraestrutura de TI, passando por hardware, software e serviços para apoiar a transformação digital.

Hub One

O Hub One de Criatividade e Inovação, unidade de Novo Hamburgo do Feevale Techpark, sediará, nos dias 18 e 19 de novembro, a segunda edição do Programa de Metodologia-Base para Mentores. O objetivo é oferecer aos profissionais de mentoria de negócios uma metodologia para subsidiar a sua atuação nos ecossistemas de inovação e de negócios em geral

Franquia Vivo

O projeto de expansão da rede FTTH (fibra) da Vivo para levar internet de ultravelocidade para mais cidades do País terá um impulso adicional com o novo modelo de negócio adotado pela empresa. A partir de agora, a Telefônica passa a franquear sua marca e experiência na expansão de banda larga por fibra.