Inflação de Porto Alegre fecha outubro em queda

Depois de apresentar leva alta na inflação, Porto Alegre registrou queda no Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) na última semana de outubro, passando de 0,6% para 0,2% em levantamento divulgado nesta segunda-feira (4) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Foi a única capital pesquisada que não registrou deflação no período. No geral, o IPC-S variou de -0,07% para -0,09%.